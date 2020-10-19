В Питере ужесточают меры из-за COVID-19

Время пребывания в ресторанах будет ограничено

Власти Санкт-Петербурга решили ввести ограничительные меры в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. Так, теперь рестораны северной столицы будут работать до 11 вечера.

Вице-губернатор города Евгений Елин отметил, что чем меньше люди будут развлекаться, тем это лучше для врачей, работающих на "передовой" в это непростое время.

"Давайте чуть меньше потанцуем и пообнимаемся и дадим меньше работы нашей системе здравоохранения" – заявил госслужащий.

Однако неизвестно, с какого числа начинает действовать эта ограничительная мера, передает "Интерфакс". 

Напомним, по данным на 19 октября, в Санкт-Петербурге выявили 686 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего в России за сутки зафиксировали 15 982 случая инфицирования. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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