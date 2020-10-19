Эксперт: российской вакциной воспользуется каждый украинец

Эксперт: российской вакциной воспользуется каждый украинец
Фото: URA.RU/TASS
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В противном случае, считает медик, защищать Незалежную будет просто некому

Все украинцы будут рано или поздно проходить вакцинацию с помощью российского препарата против коронавирусной инфекции. Соответствующее заявление сделал профессор Никита Василенко.

Он напомнил, как Киев заявлял об "ужасе" из-за девяти тысячах выявленных случаев COVID-19 на Украине. А десятитысячный показатель, считает Василенко – "нерегулируемая ситуация".

"Если мы откажемся от этой вакцины, защитить нас будет некому. И когда она появится, укол будет делать каждый", – заявил специалист в эфире телеканала NewsOne.

Ряд экспертов также выступили за прекращение выслушиваний "кураторов с Запада" о неприемлемости использования "препарата Кремля".

"Давайте будем откровенны. Кто в таком случае станет воевать за Украину? А ведь под обстрелом нет атеистов – каждый боится смерти", – добавил Василенко.

Ранее украинский кардиохирург Борис Тодуров призвал Киев к закупкам российского препарата "Спутник V". По его словам, Украина должна любой ценой обеспечить безопасность здоровья граждан, вне зависимости от отношений со странами.

В украинском Минздраве же заявили, что для закупок российского препарата достаточно одобрения вакцины международными медицинскими организациями. После того, как "Спутник V" пройдет все клинические исследования, Незалежная начнет с РФ переговоры о поставках препарата.

Егор МАЛКОВ

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