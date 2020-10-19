Озвучены потери РФ из-за закрытых границ

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Пандемия коронавируса сказалась на бюджете

Коронавирус сильно ударил по российской туристической отрасли. Так, ущерб из-за закрытия границ в 2020 году составит около 600 миллиардов рублей. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Она отметила, что на данный момент это всего лишь прогноз. Окончательные цифры будут известны к концу года.

По словам Догузовой, многое будет зависеть от дальнейшей эпидемиологической обстановки в России и в мире. Однако из-за того, что международные туристические потоки восстанавливаются крайне медленно, ждать улучшения ситуации не стоит. 

Сообщается, что ежегодный оборот отрасли составляет около 4-х триллионов рублей, передает РБК.

Анастасия ГОРЮНОВА

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