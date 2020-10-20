От инфекции скончались 269 россиян

Оперативный штаб опубликовал последние данные об эпидемиологической обстановке в РФ. Так, за сутки коронавирусом заразились еще 16 319 человек в 84 регионах. За все время пандемии инфекцию из Китая выявили у 1 431 635 жителей страны.

В Москве, которая по-прежнему остается лидером по числу заболевших, COVID-19 выявили у 4999 жителей. На втором месте печального рейтинга расположился Санкт-Петербург – 695 инфицированных. Замыкает тройку лидеров Московская область, где положительный тест на коронавирус сдали 426 россиян.

Согласно данным оперштаба, за сутки победить болезнь смогли 9 704 человека. Общее число выздоровевших – 1 085 608 жителей страны.

Но, к сожалению, количество смертельных случаев также продолжает увеличиваться. За сутки жертвами коронавируса стали 269 россиян. С начала пандемии инфекция унесла жизни 24 635 человек.

При этом эксперты уверены, что ситуация с распространением коронавируса в России не так плоха, как могло показаться на первый взгляд. РФ заняла 105-е место в мире по смертности от коронавируса.

А в Подмосковье ввели новые ограничения из-за коронавируса. Так, с 21 октября будет временно приостановлена работа музеев, выставок, а массовые спортивные мероприятия придется отменить.