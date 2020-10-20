Свежая статистика по коронавирусу в России на 20 октября

Свежая статистика по коронавирусу в России на 20 октября
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
От инфекции скончались 269 россиян

Оперативный штаб опубликовал последние данные об эпидемиологической обстановке в РФ. Так, за сутки коронавирусом заразились еще 16 319 человек в 84 регионах. За все время пандемии инфекцию из Китая выявили у 1 431 635 жителей страны. 

В Москве, которая по-прежнему остается лидером по числу заболевших, COVID-19 выявили у 4999 жителей. На втором месте печального рейтинга расположился Санкт-Петербург – 695 инфицированных. Замыкает тройку лидеров Московская область, где положительный тест на коронавирус сдали 426 россиян. 

Согласно данным оперштаба, за сутки победить болезнь смогли 9 704 человека. Общее число выздоровевших  – 1 085 608 жителей страны.

Но, к сожалению, количество смертельных случаев также продолжает увеличиваться. За  сутки жертвами коронавируса стали 269 россиян. С начала пандемии инфекция унесла жизни 24 635 человек.

При этом эксперты уверены, что ситуация с распространением коронавируса в России не так плоха, как могло показаться на первый взгляд. РФ заняла 105-е место в мире по смертности от коронавируса. 

А в Подмосковье ввели новые ограничения из-за коронавируса. Так, с 21 октября будет временно приостановлена работа музеев, выставок, а массовые спортивные мероприятия придется отменить. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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