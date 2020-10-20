В правительстве РФ оценили необходимость тотального карантина

Заболеваемость коронавирусом растет, но ситуация управляемая

В России нет необходимости переходить на нерабочий режим, как это было весной 2020 года. Об этом заявили в правительстве РФ.

По мнению специалистов, эпидемиологическая ситуация в стране не требует локдауна, поэтому введение массового карантина сейчас "исключено", сообщил РБК источник в правительстве.

В то же время введение ограничений в отдельных регионах страны возможно, передает URA.RU. Решение будут принимать местные власти, опираясь на ситуацию с коронавирусом.

Накануне особые меры из-за распространения COVID-19 приняли в Санкт-Петербурге и в Подмосковье

Николай ВИКТОРОВ

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