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В России нет необходимости переходить на нерабочий режим, как это было весной 2020 года. Об этом заявили в правительстве РФ.
По мнению специалистов, эпидемиологическая ситуация в стране не требует локдауна, поэтому введение массового карантина сейчас "исключено", сообщил РБК источник в правительстве.
В то же время введение ограничений в отдельных регионах страны возможно, передает URA.RU. Решение будут принимать местные власти, опираясь на ситуацию с коронавирусом.
Накануне особые меры из-за распространения COVID-19 приняли в Санкт-Петербурге и в Подмосковье.
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