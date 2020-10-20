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Сегодня, 20 октября, первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко заявил, что большинство школ продлят каникулы из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.
В эфире канала "Россия 24" министр рассказал, что школы сейчас уходят на каникулы в соответствии с планом, но пока неизвестно, когда дети вновь вернутся в учебные заведения. В основном длительность каникул увеличивают на одну или две недели.
Глушко также подчеркнул, что о переносе выпускных экзаменов пока рано.
Ранее стало известно, что в Подмосковье ввели новые ограничения из-за коронавируса. С завтрашнего дня в регионе будут запрещены массовые мероприятия и будет временно приостановлена работа выставок и музеев.
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