Пандемия может внести коррективы в расписание выпускных экзаменов

Сегодня, 20 октября, первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко заявил, что большинство школ продлят каникулы из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

В эфире канала "Россия 24" министр рассказал, что школы сейчас уходят на каникулы в соответствии с планом, но пока неизвестно, когда дети вновь вернутся в учебные заведения. В основном длительность каникул увеличивают на одну или две недели.

Глушко также подчеркнул, что о переносе выпускных экзаменов пока рано.

Ранее стало известно, что в Подмосковье ввели новые ограничения из-за коронавируса. С завтрашнего дня в регионе будут запрещены массовые мероприятия и будет временно приостановлена работа выставок и музеев.