В российских школах увеличат длительность каникул из-за коронавируса

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Пандемия может внести коррективы в расписание выпускных экзаменов

Сегодня, 20 октября, первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко заявил, что большинство школ продлят каникулы из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

В эфире канала "Россия 24" министр рассказал, что школы сейчас уходят на каникулы в соответствии с планом, но пока неизвестно, когда дети вновь вернутся в учебные заведения. В основном длительность каникул увеличивают на одну или две недели. 

Глушко также подчеркнул, что о переносе выпускных экзаменов пока рано. 

Ранее стало известно, что в Подмосковье ввели новые ограничения из-за коронавируса. С завтрашнего дня в регионе будут запрещены массовые мероприятия и будет временно приостановлена работа выставок и музеев. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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