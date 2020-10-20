МГТУ имени Баумана закрыли из-за коронавируса

В заведении зафиксировали вспышку заболеваемости

Роспотребнадзор принял решение о приостановке работы Московского государственного технического университета имени Баумана. Это связано с ростом числа заболевших среди студентов, а также нарушением мер профилактики против распространения COVID-19.

Как сообщает АГН "Москва", в Роспотребнадзор поступили сведения о вспышке заболеваемости в заведении. Они прибыли на место и выявили массу нарушений в соблюдении антиковидных мер – это и стало поводом для временного закрытия университета.

О том, когда его работа будет восстановлена в Роспотребнадзоре не сообщили.