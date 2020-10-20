Голод и дискриминация: названы главные проблемы пенсионеров во время пандемии

Голод и дискриминация: названы главные проблемы пенсионеров во время пандемии
Фото: Zuma\TASS
Запреты для россиян пожилого возраста - большой шаг назад, считают ученые

В России от коронавируса пожилые люди страдают больше. И дело не только в том, что они входят в группу риска, но и в ряде психологических причин. О проблемах, с которыми столкнулись пенсионеры рассказала старший научный сотрудник сектора социологии семьи, гендерных и сексуальных отношений Социологического института РАН Оксана Парфенова после проведенных исследований.

Непросто приходится и одиноким, и тем, кто живет в большой семье. Первые оказались на пороге голода, в то время как вторые стали чаще подвергаться агрессии со стороны младших родственников.

Запреты по коронавирусу в большей степени касаются людей старше 65 лет и это, по мнению ученых, – большой шаг назад с точки зрения политики. Дискриминации по возрасту, или эйджизма, можно было бы избежать, например, не запрещая прогулки на свежем воздухе совсем, а просто разграничить по времени.

Авторы исследования считают: в первую очередь, нельзя запугивать людей – в том числе и запрещать им выходить из дома. Кроме того, необходимо провести опросы в каждом регионе, чтобы выяснить мнение жителей на этот счет, пишет "Московский комсомолец".

Напомним, сегодня в России выявили 16 319 новых пациентов с коронавирусом. Из-за роста числа заболевших среди студентов также закрыли МГТУ имени Баумана.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

новости партнеров

Американцы подтвердили уничтожение российских ИВЛ

В Вашингтоне уверяют, что аппараты ни разу не использовались

США вводят новые санкции в отношении "Северного потока-2"

Они коснутся компаний, которые помогут достроить трубопровод

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей