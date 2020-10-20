Запреты для россиян пожилого возраста - большой шаг назад, считают ученые

В России от коронавируса пожилые люди страдают больше. И дело не только в том, что они входят в группу риска, но и в ряде психологических причин. О проблемах, с которыми столкнулись пенсионеры рассказала старший научный сотрудник сектора социологии семьи, гендерных и сексуальных отношений Социологического института РАН Оксана Парфенова после проведенных исследований.

Непросто приходится и одиноким, и тем, кто живет в большой семье. Первые оказались на пороге голода, в то время как вторые стали чаще подвергаться агрессии со стороны младших родственников.

Запреты по коронавирусу в большей степени касаются людей старше 65 лет и это, по мнению ученых, – большой шаг назад с точки зрения политики. Дискриминации по возрасту, или эйджизма, можно было бы избежать, например, не запрещая прогулки на свежем воздухе совсем, а просто разграничить по времени.

Авторы исследования считают: в первую очередь, нельзя запугивать людей – в том числе и запрещать им выходить из дома. Кроме того, необходимо провести опросы в каждом регионе, чтобы выяснить мнение жителей на этот счет, пишет "Московский комсомолец".

Напомним, сегодня в России выявили 16 319 новых пациентов с коронавирусом. Из-за роста числа заболевших среди студентов также закрыли МГТУ имени Баумана.