В России призвали вновь ввести нерабочие дни

Ученый выступил за повторное введение выходных из-за пандемии

Остановка роста заболеваемости коронавирусной инфекции возможна лишь при организации нерабочих дней со стороны властей. Соответствующее заявление сделал главный научный сотрудник центра имени Гамелеи Виктор Зуев.

По словам ученого, для предотвращения дальнейшего распространения инфекции необходимо снова ввести нерабочие недели.

Схожее заявление ранее сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщившая о том, что в России можно избежать кардинальных методов решения проблемы при соблюдении правил использования средств индивидуальной защиты в общественных местах, пишет РИА "Новости".

Накануне стало известно, что большинство среднеобразовательных учреждений в России продлят каникулы из-за COVID-19. Об этом сообщил замглавы Минпросвещения РФ Дмитрий Глушко.

Егор МАЛКОВ

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