Более 1,4 миллиона случаев по всей стране выявлено за весь период распространения инфекции

По последним данным оперативного штаба, за минувшие сутки количество больных коронавирусной инфекцией увеличилось на 15 700 человек. Новые случаи заражения выявили в 85 регионах страны. Выздоровели 10 952 пациента, а 317 справиться с болезнью не смогли.

Самая сложная ситуация неизменно остается в Москве, где диагноз COVID-19 подтвердился у 4 389 человек. В Московской области выявили 466 случаев заражения. На втором месте среди российских регионов находится Санкт-Петербург с 684 заразившимися. Следом идет Нижегородская область – там обнаружили еще 332 граждан, подхвативших коронавирус.

Наиболее слабые темпы распространения болезни в Чукотской АО, где за сутки вирус выявили у 1 жителя.

Общее количество заболевших в России, по данным на 21.10.2020, доросло до отметки в 1 447 335. Всего с марта выздоровели 1 096 560 человек, 24 952 погибли от осложнений, вызванных коронавирусом.

Одними из самых пострадавших слоев населения во время пандемии считают пенсионеров. Стало известно, с чем им пришлось столкнуться в период распространения коронавирусной инфекции.



