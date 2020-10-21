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По последним данным оперативного штаба, за минувшие сутки количество больных коронавирусной инфекцией увеличилось на 15 700 человек. Новые случаи заражения выявили в 85 регионах страны. Выздоровели 10 952 пациента, а 317 справиться с болезнью не смогли.
Самая сложная ситуация неизменно остается в Москве, где диагноз COVID-19 подтвердился у 4 389 человек. В Московской области выявили 466 случаев заражения. На втором месте среди российских регионов находится Санкт-Петербург с 684 заразившимися. Следом идет Нижегородская область – там обнаружили еще 332 граждан, подхвативших коронавирус.
Наиболее слабые темпы распространения болезни в Чукотской АО, где за сутки вирус выявили у 1 жителя.
Общее количество заболевших в России, по данным на 21.10.2020, доросло до отметки в 1 447 335. Всего с марта выздоровели 1 096 560 человек, 24 952 погибли от осложнений, вызванных коронавирусом.
Одними из самых пострадавших слоев населения во время пандемии считают пенсионеров. Стало известно, с чем им пришлось столкнуться в период распространения коронавирусной инфекции.
Для этого должны быть соблюдены несколько условий