Там выявлено рекордное число заболевших COVID-19

Самый популярный российский курорт обновил рекорд по заболеванию коронавирусом. За прошедшие сутки тест на COVID-19 дал положительный результат у 203 жителей полуострова. Для региона это рекордный показатель за всю историю мировой эпидемии.

Тревожными известиями поделился глава Крымской республики. На своей странице в соцсети Сергей Аксенов также рассказал, что из новых зараженных 40 человек не ощущали никаких признаков заболевания. За прошедшие сутки крымские медики провели 5681 тест.

Аксенов подчеркнул, что развитие ситуации с коронавирусом зависит от каждого отдельного гражданина. Политик напомнил о необходимости носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию и следить за состоянием своего здоровья.

"При появлении симптомов острых респираторных инфекций не занимайтесь самолечением", – призывает глава региона на личной странице "ВКонтакте".

Напомним, за все время коронавирусной эпидемии, в Крымской республике зарегистрировано 7210 случаев заболевания. Врачам удалось полностью вылечить 4132 человека. Вирус унес жизни 113 пациентов.

Ранее стало известно, что россияне начали массово отказываться от отдыха в Крыму. После открытия Турции и в связи с тем, что ситуация с коронавирусом в России ухудшилась, наши соотечественники перестали бронировать туры на полуостров.