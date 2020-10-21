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Ситуация с коронавирусом в России вновь ухудшилась. Врачи-вирусологи создали математическую модель, в которой рассчитали, что пандемия может стать в три раза страшнее в следующем году.
Согласно данным, число инфицированных COVID-19 возрастет в три раза, а количество жертв коронавируса превысит 52 тысячи. Согласно неутешительному прогнозу, пик заболеваемости придется на декабрь этого года, а самое большое количество заболевших за сутки будет 16 декабря – примерно 24 тысячи человек, передает портал URA.RU.
После этого пандемия в России пойдет на спад. О завершении пандемии можно будет говорить только в декабре следующего года, считают эксперты. Общее число заболевших к этому моменту будет примерно 5 миллионов 900 тысяч россиян.
К слову, от коронавируса больше всего пострадали пенсионеры. Стало известно, с чем им пришлось столкнуться в период пандемии.
А в Подмосковье с сегодняшнего дня будет временно приостановлена работа музеев, выставок, массовые спортивные мероприятия пришлось также отменить.
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