Прививать россиян вакциной "Вектор" начнут в ноябре

Испытания показали, что препарат безопасен для стариков и людей с ослабленным здоровьем

Пожилых россиян, аллергиков и даже детей можно прививать от коронавируса вакциной "ЭпиВакКорона". Как сообщил директор центра "Вектор" Ринат Максютов, испытания показали, что данное средство абсолютно безвредно.

"Вакцина полностью безопасна, как для здоровых добровольцев, так и для лиц с хроническими заболеваниями, аллергиков, лиц старшего возраста",

- цитирует Максютова РИА "Новости". Он рассказал, что клинические испытания на детях старше 14 лет планируется проводить той же вакциной, что испытывалась на взрослых – состав препарата менять не требуется.

Разработанная "Вектором" вакцина поступит в гражданский оборот уже в ноябре 2020 года. При этом ревакцинация потребуется через три года. 

"ЭпиВакКорона" – это уже вторая российская вакцина от COVID-19. Ранее была зарегистрирована вакцина "Спутник V".

Николай ВИКТОРОВ

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