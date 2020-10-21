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Пожилых россиян, аллергиков и даже детей можно прививать от коронавируса вакциной "ЭпиВакКорона". Как сообщил директор центра "Вектор" Ринат Максютов, испытания показали, что данное средство абсолютно безвредно.
"Вакцина полностью безопасна, как для здоровых добровольцев, так и для лиц с хроническими заболеваниями, аллергиков, лиц старшего возраста",
- цитирует Максютова РИА "Новости". Он рассказал, что клинические испытания на детях старше 14 лет планируется проводить той же вакциной, что испытывалась на взрослых – состав препарата менять не требуется.
Разработанная "Вектором" вакцина поступит в гражданский оборот уже в ноябре 2020 года. При этом ревакцинация потребуется через три года.
"ЭпиВакКорона" – это уже вторая российская вакцина от COVID-19. Ранее была зарегистрирована вакцина "Спутник V".
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