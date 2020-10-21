Доктор Мясников рассказал о четырех типах коронавируса

Эксперт назвал тяжелую пневмомнию самым опасным вариантом инфекции

Главный врач московской ГКБ, ведущий канала "Россия 1" Александр Мясников назвал четыре вида COVID-19/ Медик сообщил, что перечисленные варианты являются его личной классификацией.

Первый тип, отметил эксперт – бессимптомная болезнь. Примерно 20-25 процентов россиян переносят коронавирус именно в таком виде. Второй – коронавирус с признаками острого респираторного заболевания, который также не грозит тяжелыми последствиями.

Еще один тип коронавирусной инфекции – пневмония с невысокой степенью тяжести. Последним типом COVID-19 медик назвал осложненную пневмонию. Часто она развивается у людей пожилого возраста и страдающих хроническими заболеваниями, о чем Мясников рассказал в эфире "Соловьев Live".

Эксперт добавил, что профилактические действия, в том числе самоизоляция, выполняются не столько ради снижения уровня распространения инфекции, сколько ради оптимизации работы здравоохранения в такой период.

Ранее Мясников рассказал о прививках, которые могут помочь организму защититься от COVID-19.

Егор МАЛКОВ

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