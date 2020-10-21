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Глава государства Владимир Путин заявил, что задача №1 сейчас – это вакцинация россиян от коронавируса.
Президент отметил, что необходимо нарастить мощности, чтобы производить препарат от COVID-19, и призвал бизнес подключиться. По мнению Путина, экспорт вакцины от коронавируса важен, но не первостепенен, пишет РИА Новости. Главное сейчас – здоровье граждан.
Высказался лидер и о главных опасениях многих россиян. Путин заверил, что правительство не планирует вводить тотальные ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусом.
Для этого должны быть соблюдены несколько условий
Пик заболеваемости придется на декабрь