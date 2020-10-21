Путин объяснил рост смертности от COVID-19 в России

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Глава РФ отметил, что текущие показатели отражают эффективность здравоохранения

Рост смертности от коронавирусной инфекции в РФ вызван  детальным выяснением причин летальных исходов. Общий уровень смертности снизился в сравнении с весенними показателями вдвое, о чем заявил сегодня, 21 октября, президент России Владимир Путин.

Российский лидер отметил, что такой спад демонстрирует состояние отечественного здравоохранения. Об этом сообщает РИА "Новости".

Глава государства отметил ранее, что главной задачей российских властей остается вакцинация населения против COVID-19. При этом президент добавил, что в этот раз правительство обойдется без резких ограничительных мер, связанных с распространением инфекции.


Егор МАЛКОВ

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