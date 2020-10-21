Доброволец скончался в ходе испытаний европейской вакцины против COVID-19

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Умершим оказался врач, боровшийся против инфекции

Участник клинических испытаний препарата против коронавируса, который разработан фармкомпанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, умер в Бразилии в результате осложнений, вызванных инфекцией. Как отмечает источник, создатели лекарства направили властям итоги проведенного расследования после инцидента.

Ряд источников, близких к испытаниям европейской вакцины, сообщили, что испытуемуму дали плацебо. Известно, что скончавшимся добровольцем был 28-летний врач, который работал в частном медучреждении в Бразилии. Он занимался лечением пациентов, зараженных коронавирусом.

Участник эксперимента был задействован в испытаниях лекарства в июле. В сентябре он подхватил коронавирусную инфекцию, сообщает Oglobo.

Ранее сообщалось о смерти пятерых граждан Украины, на которых испытывали вакцину против COVID-19.

Егор МАЛКОВ

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