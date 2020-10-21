В Питере продлили школьные каникулы

Ученики вернутся на учебу в ноябре

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина сообщила о том, что осенние каникулы в северной столице продлятся до 8-го ноября. Таким образом, школьники будут отдыхать две недели.

Потехина отметила, что это решение было принято совместно с Роспотребнадзором и Городским родительским комитетом, передает "Росбалт".

Госслужащая акцентировала внимание на том, что в период каникул детям лучше находиться дома и не посещать места большого скопления людей. Только в этом случае есть надежда на улучшение эпидемиологической ситуации в городе.

Ранее о увеличении длительности каникул в российских школах сообщил первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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