От COVID-19 скончались 290 человек

В России продолжает бушевать эпидемия коронавируса. Так, за сутки врачи подтвердили диагноз у 15 971 жителей страны. За все время заразились 1 463 306 россиян. Об этом сообщил оперативный штаб.

В Москве за сутки инфекцию из Китая нашли у 4413 горожан. В Санкт-Петербурге выявлено 697 новых случаев заболевания. В Московской области – 462.

Умерли от COVID-19 290 пациентов. Всего болезнь не смогли одолеть 25 242 жителей страны.

За сутки выздоровели 11 428 россиян. За все время эпидемии излечились 1 107 988 человек.

Специалисты продолжают размышлять над тем, что будет с миром в 2021 г. из-за коронавируса. Так, некоторые эксперты предсказывают, что ситуация с пандемией ухудшится в три раза в следующем году. Россияне тем временем скупают барсучий жир в надежде спастись от COVID-19. А бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко опроверг заявление о полной бесполезности перчаток в период эпидемии, пишет телеканал "360". В эфире радио "КП" эксперт подчеркнул, что на 100% не спасает ничего, но отказываться от такой меры защиты недальновидно.