Продлится минимум до 2022: вирусолог дал прогноз по эпидемии COVID-19 в России

Продлится минимум до 2022: вирусолог дал прогноз по эпидемии COVID-19 в России
Фото: Владимир Гердо/ТАСС
В следующем году о завершении можно даже не думать

Ситуация с коронавирусом в России заметно ухудшилась с наступлением осени. Ряд регионов вновь вводят ограничения, чтобы сбавить темы роста числа заболевших. Ранее вирусологи говорили, что пандемия закончится в декабре следующего года, а пик по числу заболевших наступит 16 декабря 2020 года. Профессора вирусологии Института имени Гамалеи Анатолия Альштейна такие рассуждения только рассмешили. 

Эксперт считает, что о завершении пандемии в 2021 году можно даже не мечтать. Вероятнее всего, она закончится в конце 2022 года. Он также подчеркнул, что очень сомневается в том, что с помощью математической модели рассчитать точное число заболевших в определенный день, пишет НСН.  

"Мне лично казалось, что наивысшую ежедневную цифру мы получим к концу ноября. А потом пойдем по плато. Я надеюсь, что мы не превысим 20 тысяч заражений в день. Но утверждать этого не могу", – поделился своим мнением ученый. 

Профессор также поддержал введение жесткого карантина, но добавил, что власти вряд ли пойдут на этот шаг, поскольку он негативно скажется на экономике и настроениях граждан России. 

Напомним, что ранее вирусологи рассказали, что в 2021 году коронавирус станет в три раза страшнее. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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