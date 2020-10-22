В МИД РФ заявили о взрывном росте заболеваемости COVID-19

В МИД РФ заявили о взрывном росте заболеваемости COVID-19
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ведомство призвало граждан отказаться от поездок в неблагоприятные по эпидситуации страны

Очередная волна коронавирусной эпидемии может быть по своим масштабам гораздо сильнее первой. Такое заявление сделала сегодня, 22 октября, официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

По словам дипломата, россиянам стоит учитывать все существующие риски из-за распространения инфекции – неблагоприятная эпидемиологическая ситуация наблюдается в Арабских Эмиратах, Хорватии и Словении, где зафиксированы резкие скачки заражения COVID-19.

"Взрывной рост заболеваемости повсеместный", – приводит "РИА" Новости заявление российского посла.

Представитель внешнеполитического ведомства призвала граждан РФ к тщательному планированию своих поездок заграницу – не исключено, что из-за очередной волны россиянам стоит пока что забыть о путешествиях в другие страны.

Накануне антирекорд по ежедневной статистике COVID-19 в России побил Крым, который пользовался высоким спросом в этот летний сезон из-за закрытых границ. За сутки на полуострове выявили 203 новых случая COVID-19 – рекордный показатель для Крыма с начала пандемии.

Ранее ситуацию с коронавирусом прокомментировал президент России Владимир Путин. Глава РФ отметил, что первоочередной задачей властей в настоящий момент остается проведение вакцинации населения против инфекции. Для этого лидер призвал нарастить производственные мощности для массового выпуска препарата.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость
Ответить
расслабон поймали
1
новости партнеров
По теме

"Подлое лицемерие": вокруг "Турецкого потока" разгорается скандал из-за США

В Болгарии пытаются найти повод для срыва проекта

Москва вынудит Лукашенко признать Крым российским

Бацька пойдет на ряд уступок Кремлю ради сохранения своих бизнес-интересов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей