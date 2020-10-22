Ведомство призвало граждан отказаться от поездок в неблагоприятные по эпидситуации страны

Очередная волна коронавирусной эпидемии может быть по своим масштабам гораздо сильнее первой. Такое заявление сделала сегодня, 22 октября, официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

По словам дипломата, россиянам стоит учитывать все существующие риски из-за распространения инфекции – неблагоприятная эпидемиологическая ситуация наблюдается в Арабских Эмиратах, Хорватии и Словении, где зафиксированы резкие скачки заражения COVID-19.

"Взрывной рост заболеваемости повсеместный", – приводит "РИА" Новости заявление российского посла.

Представитель внешнеполитического ведомства призвала граждан РФ к тщательному планированию своих поездок заграницу – не исключено, что из-за очередной волны россиянам стоит пока что забыть о путешествиях в другие страны.

Накануне антирекорд по ежедневной статистике COVID-19 в России побил Крым, который пользовался высоким спросом в этот летний сезон из-за закрытых границ. За сутки на полуострове выявили 203 новых случая COVID-19 – рекордный показатель для Крыма с начала пандемии.

Ранее ситуацию с коронавирусом прокомментировал президент России Владимир Путин. Глава РФ отметил, что первоочередной задачей властей в настоящий момент остается проведение вакцинации населения против инфекции. Для этого лидер призвал нарастить производственные мощности для массового выпуска препарата.