В Минкомсвязи заверили, что конфиденциальные данные не разглашались

Власти определяли страну, в которой побывали россияне во время пандемии, с помощью операторов, которые узнают указанную информацию, зафиксированную в телефонах граждан. Соответствующее заявление сделал глава Минкомсвязи Максут Шадаев.

Министр отметил, что оператор фиксирует по мобильному номеру пользователя дату регистрации лица в России, а также в другой стране, определяя сеть, которой он пользовался до прибытия. После этого номер ставится на контроль.

Глава ведомства отметил, что операторы мобильной связи каждый день направляли властям указанные данные. При этом конфиденциальная информация о россиянах не разглашалась. Также в ведомстве добавили, что в первую ночь после прибытия в РФ оператор определял текущее местоположение россиянина как его место жительства. В случае выезда за пределы этой зоны в течение двух недель оператор сообщал пользователям о нарушении.

Заявление Шадаева приводится в исследовании опыта борьбы властей с коронавирусом, опубликованном на портале РАНХиГС.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о взрывном росте заболеваемости коронавирусом по всему миру.