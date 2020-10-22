Москвичей предупредят о заражении коронавирусом по СМС

Предоставлять информацию будут пациенты, контактировавшие со здоровыми людьми

У жителей Москвы появилась возможность узнать о заражении коронавирусом еще одним способом. О контакте с носителем инфекции будет предупреждать оперштаб.

Во время пандемии москвичам могут приходить СМС-сообщения о том, что они общались с человеком, больным коронавирусом. При этом указывать тех, кто еще рискует подхватить инфекцию, будет сам зараженный. Также это может сделать работодатель или представитель учебного заведения.

Если же пришло сообщение о болезни ребенка, то информацию всегда можно уточнить в электронной медицинской карте, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Ранее в Минкомсвязи рассказали, как за россиянами следят после заграничных поездок.

Карина СИРАЗОВА

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