Москвичей предупредят о заражении коронавирусом по СМС

Курс рубля
- Экономисты предсказали курс рубля в случае проигрыша Трампа на выборах
- "Политический Нострадамус" предрек россиянам переход на советские зарплаты
- Россияне переходят на расчеты наличными
У жителей Москвы появилась возможность узнать о заражении коронавирусом еще одним способом. О контакте с носителем инфекции будет предупреждать оперштаб.
Во время пандемии москвичам могут приходить СМС-сообщения о том, что они общались с человеком, больным коронавирусом. При этом указывать тех, кто еще рискует подхватить инфекцию, будет сам зараженный. Также это может сделать работодатель или представитель учебного заведения.
Если же пришло сообщение о болезни ребенка, то информацию всегда можно уточнить в электронной медицинской карте, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Ранее в Минкомсвязи рассказали, как за россиянами следят после заграничных поездок.
Слова президента были адресованы тем, кто ждет "затухания" нашей страны
Бацька пойдет на ряд уступок Кремлю ради сохранения своих бизнес-интересов