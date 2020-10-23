Подобной вспышки еще не было: свежая статистика по коронавирусу в России на 23 октября

Подобной вспышки еще не было: свежая статистика по коронавирусу в России на 23 октября
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
В стране установлен абсолютный рекорд по приросту больных

Коронавирус обнаружили еще у 17 340 человек – об этом сообщает оперативный штаб по распространению коронавирусной инфекции. Болезнь нашли в 85 регионах страны. За сутки выздороветь удалось 11 263 пациентам, а 283 погибли. 

Москва остается лидером в темпах прироста случаев заражения COVID-19. Инфекцию обнаружили еще у 5 478 человек. В Московской области положительный тест на коронавирус оказался еще 472 граждан.

На втором месте по количеству суточных случаев заражения среди регионов находится Санкт-Петербург, где у 710 человек был выявлен коронавирус. Затем идет Нижегородская область с 366 случаями инфицирования, а следом Ростовская область с 299 заболевшими. 

Общее количество случаев заражение коронавирусом в России составляет 1 480 646. За все время распространения болезни выздоровело 1 119 251 гражданин. 25 525 человек числятся погибшими от COVID-19. 

В МИД России полагают, что распространение болезни по стране идет взрывными темпами. Россиян просят отказаться от зарубежных поездок. 

Власти Москвы приняли новую инициативу, благодаря которой жители столицы будут узнавать о контакте с зараженным по СМС. 

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

новости партнеров

Украинцы ожидают похода кораблей НАТО под Крымским мостом

Выяснилась цель строительства Киевом баз в Черном море

Огромная толпа возле гроба: как прошли похороны протоиерея Дмитрия Смирнова

Несмотря на пандемию, попрощаться пришли сотни человек

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей