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Коронавирус обнаружили еще у 17 340 человек – об этом сообщает оперативный штаб по распространению коронавирусной инфекции. Болезнь нашли в 85 регионах страны. За сутки выздороветь удалось 11 263 пациентам, а 283 погибли.
Москва остается лидером в темпах прироста случаев заражения COVID-19. Инфекцию обнаружили еще у 5 478 человек. В Московской области положительный тест на коронавирус оказался еще 472 граждан.
На втором месте по количеству суточных случаев заражения среди регионов находится Санкт-Петербург, где у 710 человек был выявлен коронавирус. Затем идет Нижегородская область с 366 случаями инфицирования, а следом Ростовская область с 299 заболевшими.
Общее количество случаев заражение коронавирусом в России составляет 1 480 646. За все время распространения болезни выздоровело 1 119 251 гражданин. 25 525 человек числятся погибшими от COVID-19.
В МИД России полагают, что распространение болезни по стране идет взрывными темпами. Россиян просят отказаться от зарубежных поездок.
Власти Москвы приняли новую инициативу, благодаря которой жители столицы будут узнавать о контакте с зараженным по СМС.
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