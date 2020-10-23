В стране установлен абсолютный рекорд по приросту больных

Коронавирус обнаружили еще у 17 340 человек – об этом сообщает оперативный штаб по распространению коронавирусной инфекции. Болезнь нашли в 85 регионах страны. За сутки выздороветь удалось 11 263 пациентам, а 283 погибли.

Москва остается лидером в темпах прироста случаев заражения COVID-19. Инфекцию обнаружили еще у 5 478 человек. В Московской области положительный тест на коронавирус оказался еще 472 граждан.

На втором месте по количеству суточных случаев заражения среди регионов находится Санкт-Петербург, где у 710 человек был выявлен коронавирус. Затем идет Нижегородская область с 366 случаями инфицирования, а следом Ростовская область с 299 заболевшими.

Общее количество случаев заражение коронавирусом в России составляет 1 480 646. За все время распространения болезни выздоровело 1 119 251 гражданин. 25 525 человек числятся погибшими от COVID-19.

В МИД России полагают, что распространение болезни по стране идет взрывными темпами. Россиян просят отказаться от зарубежных поездок.

Власти Москвы приняли новую инициативу, благодаря которой жители столицы будут узнавать о контакте с зараженным по СМС.