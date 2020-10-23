Специалист оценил прирост больных за день

В стране новый суточный рекорд заболевших – более 17 тысяч человек подхватили COVID-19. Однако вирусолог Анатолий Альтштейн заявляет, что подобные значения не критичны. Подобный прирост связан с увеличением охвата тестирования.

По его прогнозу, Россию ждет выход на плато по коронавирусу уже в начале ноября, примерно через одну-две недели, пишет РИА "Новости".

"Ожидать, что коронавирус к Новому году исчезнет и даст нам спокойно праздновать, не приходится. Несколько лет мы будем внимательно к нему прислушиваться", – заявил специалист.

Также он заявил, что дети не являются активными разносчиками вируса. В большей степени опасность исходит от взрослых. Тем не менее, дети тоже способны распространять инфекцию и переносить ее в тяжелой форме.