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В стране новый суточный рекорд заболевших – более 17 тысяч человек подхватили COVID-19. Однако вирусолог Анатолий Альтштейн заявляет, что подобные значения не критичны. Подобный прирост связан с увеличением охвата тестирования.
По его прогнозу, Россию ждет выход на плато по коронавирусу уже в начале ноября, примерно через одну-две недели, пишет РИА "Новости".
"Ожидать, что коронавирус к Новому году исчезнет и даст нам спокойно праздновать, не приходится. Несколько лет мы будем внимательно к нему прислушиваться", – заявил специалист.
Также он заявил, что дети не являются активными разносчиками вируса. В большей степени опасность исходит от взрослых. Тем не менее, дети тоже способны распространять инфекцию и переносить ее в тяжелой форме.
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