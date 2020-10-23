У оборудования отсутствовали необходимые документы

Утилизация аппаратов искусственной вентиляции легких российского производства в Штатах вызвана отсутствием сертификации. Соответствующее заявление сделал 23 октября представитель агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA).

В ведомстве отметили, что для передачи в американское пользование техника, вне зависимости от страны-производителя, должна иметь разрешение "510k", либо лицензию на экстренное применение. Поступившие в Штаты аппараты не имели необходимых документов – ни в первом, ни во втором случаях.

Представитель FEMA добавил, что оборудование из РФ могло работать в американской сети в 110 вольт.

В агентстве также отметили, что в мае 2020 года произошел инцидент, в ходе которого возгорание российских ИВЛ привело к пожарам в медучреждениях, на что обратили внимание в США. Утилизация оборудования произошла в июле, сообщает РИА "Новости".

Ранее одно из американских изданий заявило, что ИВЛ не использовались по техническим соображениям – в частности, из-за различия в американском и российском вольтажах. Также в США обратили внимание на то, что аппараты могли являться причиной пожаров.

Напомним, в мае произошли два пожара в больницах Москвы и Санкт-Петербурга. Причиной стало возгорание аппаратов ИВЛ. В московской больнице, где находились зараженные коронавирусом пациенты, погиб один человек, в Петербурге в результате происшествия скончались пятеро пациентов.