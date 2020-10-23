Глава ВОЗ предсказал тяжелые месяцы пандемии для всего мира

По мнению специалиста, сейчас важно избрать правильную траекторию борьбы с инфекцией

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что ближайшие несколько месяцев станут крайне сложными для всего мира. Это связано с бушующей пандемией коронавируса.

Гебрейесус отметил, что на данный момент человечество стоит "на критически важном перекрестке в пандемии заболевания COVID-19". Прежде всего это касается северного полушария.

Глава ВОЗ обратился к лидерам стран, призывая их искать эффективные методы борьбы с коронавирусом, передает "Московский Комсомолец".

Ранее был озвучен прогноз по выходу на плато по коронавирусу в России. По мнению вирусолога Анатолия Альтштейна, это произойдет в начале ноября. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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