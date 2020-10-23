Собянин высказался о новых ограничениях по коронавирусу в Москве

Власти пока не планируют вводить дополнительные меры

Рекордное число заболевших было выявлено в России за последние две недели. Тем не менее, ситуация вскоре должна улучшиться, поэтому дополнительных ограничений в Москве пока не будет, заявил мэр Сергей Собянин.

Он отметил, что в новых мерах предосторожности нет необходимости. Все, что сейчас требуется от москвичей, это соблюдать уже введенные правила, приводит слова мэра столицы РИА "Новости".

Сегодня в России был установлен очередной антирекорд по количеству новых пациентов с COVID-19 – более 17 тыс. человек. По мнению вирусолога, ситуация скоро нормализуется и наша страна выйдет на плато.