За последние сутки умерли еще 296 жителей нашей страны

Заболеваемость коронавирусом в России продолжает набирать обороты. Опасную инфекцию подхватили уже 1 497 167 человек. Актуальную статистику по COVID-19 на утро 24 октября приводит оперативный штаб.

За минувшие сутки в нашей стране зараженных вирусом из Китая стало на 16 521 человек больше. Еще 296 россиян умерли к утру субботы. Всего число жертв болезни достигло 25 821.

Наиболее сильный прирост инфицированных по-прежнему в Москве. Коронавирус обнаружили еще у 4453 жителей столицы. Власти ввели ограничения по борьбе с инфекцией, впрочем, новых мер предосторожности пока не будет.

Далее следует Санкт-Петербург, где за последние сутки выявили 713 новых пациентов с COVID-19. На третьем месте – Московская область с 480 зараженными.

Полностью вылечиться от коронавируса удалось уже 1 130 818 жителям России. На утро 24 октября их число увеличилось на 11 567, сообщает оперштаб.

Эксперты провели исследование и назвали российские регионы с наиболее быстрым ростом заболеваемости. Так, тяжелая эпидемиологическая ситуация, по мнению Агаси Тавадян, на Алтае, в Бурятии, Марий Эл, Ненецком автономном округе, Новосибирской и Новгородской областях, Севастополе и Чукотке, передает РИА "Новости".

Из-за коронавируса ситуация будет непростой еще долгие месяцы, предупредил глава ВОЗ. При этом на плато, по оценке экспертов, Россия должна выйти уже совсем скоро.