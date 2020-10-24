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Заболеваемость коронавирусом в России продолжает набирать обороты. Опасную инфекцию подхватили уже 1 497 167 человек. Актуальную статистику по COVID-19 на утро 24 октября приводит оперативный штаб.
За минувшие сутки в нашей стране зараженных вирусом из Китая стало на 16 521 человек больше. Еще 296 россиян умерли к утру субботы. Всего число жертв болезни достигло 25 821.
Наиболее сильный прирост инфицированных по-прежнему в Москве. Коронавирус обнаружили еще у 4453 жителей столицы. Власти ввели ограничения по борьбе с инфекцией, впрочем, новых мер предосторожности пока не будет.
Далее следует Санкт-Петербург, где за последние сутки выявили 713 новых пациентов с COVID-19. На третьем месте – Московская область с 480 зараженными.
Полностью вылечиться от коронавируса удалось уже 1 130 818 жителям России. На утро 24 октября их число увеличилось на 11 567, сообщает оперштаб.
Эксперты провели исследование и назвали российские регионы с наиболее быстрым ростом заболеваемости. Так, тяжелая эпидемиологическая ситуация, по мнению Агаси Тавадян, на Алтае, в Бурятии, Марий Эл, Ненецком автономном округе, Новосибирской и Новгородской областях, Севастополе и Чукотке, передает РИА "Новости".
Из-за коронавируса ситуация будет непростой еще долгие месяцы, предупредил глава ВОЗ. При этом на плато, по оценке экспертов, Россия должна выйти уже совсем скоро.
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