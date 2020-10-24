Закроют ли границы: в оперштабе по коронавирусу озвучили просьбу

В России регистрируют рекордные показатели по инфекции

Несмотря на то, что вторая волна коронавируса не сбавляет обороты, оперативный штаб не планирует рекомендовать властям страны закрывать границы с иностранными государствами. 

О такой позиции сообщили журналистам РИА "Новости". 

До сих пор Россия возобновила авиасообщение не со всеми странами, как это было до пандемии COVID-19. К примеру, в октябре география расширилась еще на три страны. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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