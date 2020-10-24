В России регистрируют рекордные показатели по инфекции

Несмотря на то, что вторая волна коронавируса не сбавляет обороты, оперативный штаб не планирует рекомендовать властям страны закрывать границы с иностранными государствами.

О такой позиции сообщили журналистам РИА "Новости".

До сих пор Россия возобновила авиасообщение не со всеми странами, как это было до пандемии COVID-19. К примеру, в октябре география расширилась еще на три страны.