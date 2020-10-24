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Несмотря на то, что вторая волна коронавируса не сбавляет обороты, оперативный штаб не планирует рекомендовать властям страны закрывать границы с иностранными государствами.
О такой позиции сообщили журналистам РИА "Новости".
До сих пор Россия возобновила авиасообщение не со всеми странами, как это было до пандемии COVID-19. К примеру, в октябре география расширилась еще на три страны.
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