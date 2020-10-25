Свежая статистика по коронавирусу в России на 25 октября

Свежая статистика по коронавирусу в России на 25 октября
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
От COVID-19 излечились 7 704 человек

Оперативный штаб отчитался о ситуации с эпидемией коронавируса в России. За последние сутки специалисты выявили 16 710 новых случаев заражения. Всего заболели 1 513 877 жителей страны.

В Москве врачи подтвердили диагноз у 4455 горожан. В Санкт-Петербурге COVID-19 нашли у 709 россиян. В Московской области инфекцию обнаружили у 491 человек.

От коронавируса за сутки умерли 229 человек. Всего эпидемия унесла жизни 26 050 пациентов.

Выздоровели за сутки от коронавируса 7 704 жителей страны. За все время излечились 1 138 522 россиян. 

Ранее специалисты предположили, что страну ждет выход на плато уже в ноябре. Однако пандемия так быстро не закончится, эксперты считают, что ожидать кардинального изменения ситуации стоит не раньше начала 2022 года. 

Впрочем, вирусолог Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи профессор Виктор Зуев полагает, что ситуация с инфекцией из Китая может нормализоваться к лету следующего года. В интервью "Парламентской газете" эксперт объяснил, что коронавирус похож на грипп и боится тепла. 

Полина ИВАНОВА

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