От COVID-19 излечились 7 704 человек

Оперативный штаб отчитался о ситуации с эпидемией коронавируса в России. За последние сутки специалисты выявили 16 710 новых случаев заражения. Всего заболели 1 513 877 жителей страны.

В Москве врачи подтвердили диагноз у 4455 горожан. В Санкт-Петербурге COVID-19 нашли у 709 россиян. В Московской области инфекцию обнаружили у 491 человек.

От коронавируса за сутки умерли 229 человек. Всего эпидемия унесла жизни 26 050 пациентов.

Выздоровели за сутки от коронавируса 7 704 жителей страны. За все время излечились 1 138 522 россиян.

Ранее специалисты предположили, что страну ждет выход на плато уже в ноябре. Однако пандемия так быстро не закончится, эксперты считают, что ожидать кардинального изменения ситуации стоит не раньше начала 2022 года.

Впрочем, вирусолог Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи профессор Виктор Зуев полагает, что ситуация с инфекцией из Китая может нормализоваться к лету следующего года. В интервью "Парламентской газете" эксперт объяснил, что коронавирус похож на грипп и боится тепла.