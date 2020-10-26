Ожидается, что число заболевших вырастет до трех миллионов

Директор Института медицинской паразитологии Сеченовского университета Александр Лукашев дал свой прогноз по COVID-19 в России. По мнению специалиста, количество случаев заболевания коронавирусом может вырасти вдвое.

С момента начала эпидемии в России зарегистрировано более полутора миллионов заболевших. Однако это не предел. Лукашев заявил, что показатели могут достичь отметки в три миллиона, передают "Известия".

"Не исключено, что число заболевших в России с начала эпидемии превысит два, а то и три миллиона человек", – сообщил он.

Вирусолог отметил, что обращать внимание нужно не на количество заразившихся, а на скорость распространения вируса. Так, на данный момент она небольшая, сообщает URA.RU.

Напомним, накануне в России выявили 16 710 новых случаев заражения. Это в очередной раз стало новым антирекордом. За сутки болезнь унесла жизни 229 человек. Полностью выздоровели 7 704 жителя страны.

Ранее появилась информация о том, что оперштаб по борьбе с COVID-19 пока не планирует призывать власти к закрытию границ с иностранными государствами. География полетов продолжает постепенно расширяться. Так, с ноября россияне смогут отправиться в Сербию, Кубу и Японию.