Озвучен новый прогноз по коронавирусу

Озвучен новый прогноз по коронавирусу
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ожидается, что число заболевших вырастет до трех миллионов

Директор Института медицинской паразитологии Сеченовского университета Александр Лукашев дал свой прогноз по COVID-19 в России. По мнению специалиста, количество случаев заболевания коронавирусом может вырасти вдвое.

С момента начала эпидемии в России зарегистрировано более полутора миллионов заболевших. Однако это не предел. Лукашев заявил, что показатели могут достичь отметки в три миллиона, передают "Известия".

"Не исключено, что число заболевших в России с начала эпидемии превысит два, а то и три миллиона человек", – сообщил он.

Вирусолог отметил, что обращать внимание нужно не на количество заразившихся, а на скорость распространения вируса. Так, на данный момент она небольшая, сообщает URA.RU

Напомним, накануне в России выявили 16 710 новых случаев заражения. Это в очередной раз стало новым антирекордом. За сутки болезнь унесла жизни 229 человек. Полностью выздоровели 7 704 жителя страны.

Ранее появилась информация о том, что оперштаб по борьбе с COVID-19 пока не планирует призывать власти к закрытию границ с иностранными государствами. География полетов продолжает постепенно расширяться. Так, с ноября россияне смогут отправиться в Сербию, Кубу и Японию.

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

Россия лишится двух триллионов рублей

Карантинные ограничения дорого обошлись нашей стране

Истекает срок ультиматума Тихановской: что будет с Белоруссией дальше

Народ испуган и вряд ли массово начнет бастовать, считает эксперт

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей