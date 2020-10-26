Свежая статистика по коронавирусу в России на 26 октября

За сутки выявлено 17 347 случаев заражения COVID-19

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом опубликовал свежие данные, отражающие эпидемиологическую обстановку в России. Так, за сутки инфекцию обнаружили еще у 17 347 жителей страны. Всего с начала эпидемии зарегистрировали 1 531 224 случая заражения.

По данным на 26 октября, за сутки от инфекции излечились 7 574 россиянина. Общее число выздоровевших составляет 1 146 096 человек.

За сутки от COVID-19 скончались 219 человек. В общей сложности коронавирус унес жизни 26 269 жителей страны.

Рассмотрим распределение новых случаев по регионам. Тройка лидеров остается неизменной. Пальма первенства по-прежнему принадлежит Москве. Там положительный тест на коронавирус сдали 5224 человека. На втором месте – Санкт-Петербург с 715 заболевшими. Замыкает тройку лидеров Московская область – 499 заразившихся.

Директор Института медицинской паразитологии Сеченовского университета Александр Лукашев озвучил новый прогноз по COVID-19 в России. По словам специалиста, число заболевших может вырасти до трех миллионов.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что Россия выйдет на плато по коронавирусу уже в начале ноября. Однако это не означает, что к Новому году COVID-19 отступит.