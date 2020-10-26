Ситуация с коронавирусом в России не улучшится до Нового года – вирусолог

Ситуация с коронавирусом в России не улучшится до Нового года – вирусолог
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
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В ближайшие месяцы заболевших будет очень много

Россия практически вышла на так называемое "плато" по заболеваемости коронавирусом. Этому способствовали предпринятые властями меры. Об этом заявил вирусолог Анатолий Альтштейн. При этом он подчеркнул, что в ближайшее время эпидемия на спад не пойдет.

 Примерно притормозился (рост), может быть, мы уже на плато. (…) До Нового года вот так оно и пойдет", 

предупредил специалист в интервью РИА "Новости". Ранее он говорил, что нынешнее плато будет выше, чем весеннее, поскольку осенне-зимний период способствует распространению вирусных заболеваний. 

В то же время специалист Сеченовского университета Александр Лукашев предположил, что заболеваемость коронавирусом в ближайшее время может вырасти вдвое. Однако он отметил довольно низкую скорость распространения вируса в РФ. 

Последние дни суточный прирост подтвержденных заражений COVID-19 в России фиксируется на уровне 17 тыс. случаев. По данным на 26 октября, накануне в стране заболели еще 17 347 человек, полностью выздоровели чуть более 7 тысяч. 

Николай ВИКТОРОВ

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"низкую скорость распространения вируса" обусловлена "правильной" статистикой по регионам, у нас в Башкирии почти всем ставят отрицательные тесты на коронку. Кто умирает в ковид центрах, то от пневмонии или сопутствующих заболеваний, вот так рапортуют о низкой смертности и низкой заболеваемости.
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