Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал эпидемиологическую обстановку в нашей стране

Ситуация с коронавирусом в России совсем не легкая. Об этом заявил официальный представитель Кремля.

Дмитрий Песков отметил что властям – и федеральным, и региональным – нужно принять серьезные меры и решения.

"Основная сила эпидемиологического удара...пришлась на регионы, волна ушла на восток от Москвы", – добавил он.

Благодаря запасу койко-мест в больницах, лекарств и средств защиты есть возможность контролировать ситуацию с COVID-19 в стране, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ, пишет РИА "Новости".

По его словам, Владимиру Путину поступают все данные о коронавирусе в нашей стране. Ему сообщают об этом и из федерального центра, и из отдельных регионов.

Ранее один из вирусологов предупредил, что до Нового года ситуация с коронавирусом в России не улучшится. По его мнению, в ближайшие месяцы заболевших будет очень много.

За последние сутки в России инфекцию обнаружили еще у 17347 россиян, излечились 7574, умерли 219. Всего с начала эпидемии зарегистрировано 1531224 случая заражения, общее число выздоровевших – 1146096 человек, в целом коронавирус унес жизни 26269 жителей нашей страны.