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Теперь в московское метро не позволят спуститься тем, у кого повышена температура. Об этом предупредили в городском Департаменте транспорта.
Не только в подземке, но и на автовокзалах, автостанциях и МЦД установили тепловизоры. Они расположены на входе, у рамок металлоискателей.
Стоит аппарату запищать, человеку, на которого он так отреагирует, измерят температуру обычным способом, отметили в ведомстве. Если же она больше 37,5 градусов, пассажиру не дадут войти в транспорт.
Такого пассажира отправят к врачу или вызовут ему скорую помощь, передает "МИР24".
Ранее стало известно, что на всех станциях метро в Москве стали контролировать, как жители соблюдают требования карантина. Также предупреждали, что в автобусах, электробусах, трамваях и на МЦД будут еще пристальнее следить за ношением масок и перчаток, а также пригрозили беспощадно штрафовать, если этих предметов не окажется.
Столица по-прежнему лидирует по количеству зараженных COVID-19. За последние сутки в у 5224 горожан тест на коронавирус дал положительный результат.
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