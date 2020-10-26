Москвичам с температурой закрыли вход в метро

Москвичам с температурой закрыли вход в метро
Фото: Александр Авилов/АГН Москва
В столичном транспорте ужесточили правила

Теперь в московское метро не позволят спуститься тем, у кого повышена температура. Об этом предупредили в городском Департаменте транспорта.

Не только в подземке, но и на автовокзалах, автостанциях и МЦД установили тепловизоры. Они расположены на входе, у рамок металлоискателей. 

Стоит аппарату запищать, человеку, на которого он так отреагирует, измерят температуру обычным способом, отметили в ведомстве. Если же она больше 37,5 градусов, пассажиру не дадут войти в транспорт.

Такого пассажира отправят к врачу или вызовут ему скорую помощь, передает "МИР24".

Ранее стало известно, что на всех станциях метро в Москве стали контролировать, как жители соблюдают требования карантина. Также предупреждали, что в автобусах, электробусах, трамваях и на МЦД будут еще пристальнее следить за ношением масок и перчаток, а также пригрозили беспощадно штрафовать, если этих предметов не окажется.

Столица по-прежнему лидирует по количеству зараженных COVID-19. За последние сутки в у 5224 горожан тест на коронавирус дал положительный результат.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

новости партнеров

В Нидерландах указали на прокол Запада по делу о малайзийском "Боинге"

Эксперт увидел противоречие в информации разведки Амстердама и экспертной группы

Раскрыт новый маршрут возможного трубоукладчика "Северного потока – 2"

После нескольких месяцев бездействия судно снялось с якоря

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей