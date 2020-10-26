В столичном транспорте ужесточили правила

Теперь в московское метро не позволят спуститься тем, у кого повышена температура. Об этом предупредили в городском Департаменте транспорта.

Не только в подземке, но и на автовокзалах, автостанциях и МЦД установили тепловизоры. Они расположены на входе, у рамок металлоискателей.

Стоит аппарату запищать, человеку, на которого он так отреагирует, измерят температуру обычным способом, отметили в ведомстве. Если же она больше 37,5 градусов, пассажиру не дадут войти в транспорт.

Такого пассажира отправят к врачу или вызовут ему скорую помощь, передает "МИР24".

Ранее стало известно, что на всех станциях метро в Москве стали контролировать, как жители соблюдают требования карантина. Также предупреждали, что в автобусах, электробусах, трамваях и на МЦД будут еще пристальнее следить за ношением масок и перчаток, а также пригрозили беспощадно штрафовать, если этих предметов не окажется.

Столица по-прежнему лидирует по количеству зараженных COVID-19. За последние сутки в у 5224 горожан тест на коронавирус дал положительный результат.