Эпидемиолог указала на вероятность ошибки в тесте на COVID-19 на поздней стадии

Эксперт отметила, что даже в таком случае карантин никто не отменял

Тест на COVID-19 может показать недействительный результат на поздней стадии заболевания. Соответствующее заявление сделала замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Специалист напомнила, что положительный результат после проведения ПЦР-тест не всегда говорит о заразности человека.

Исследование на наличие инфекции в организме представляет собой мазок из носовой или ротовой полости, выявляющий частицы COVID. Однако такой тест не выявляет жизнеспособность самого коронавируса, передает сайт "Комсомольская правда".

Пшеничная напомнила, что для профилактики и безопасности окружающих человек с положительным тестом обязан соблюдать самоизоляцию.

Ранее иммунолог рассказал о тех, кто должен получить вакцину против коронавируса в первую очередь.

Егор МАЛКОВ

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