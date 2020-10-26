Эксперт отметила, что даже в таком случае карантин никто не отменял

Тест на COVID-19 может показать недействительный результат на поздней стадии заболевания. Соответствующее заявление сделала замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Специалист напомнила, что положительный результат после проведения ПЦР-тест не всегда говорит о заразности человека.

Исследование на наличие инфекции в организме представляет собой мазок из носовой или ротовой полости, выявляющий частицы COVID. Однако такой тест не выявляет жизнеспособность самого коронавируса, передает сайт "Комсомольская правда".

Пшеничная напомнила, что для профилактики и безопасности окружающих человек с положительным тестом обязан соблюдать самоизоляцию.

Ранее иммунолог рассказал о тех, кто должен получить вакцину против коронавируса в первую очередь.