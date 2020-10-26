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Тест на COVID-19 может показать недействительный результат на поздней стадии заболевания. Соответствующее заявление сделала замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
Специалист напомнила, что положительный результат после проведения ПЦР-тест не всегда говорит о заразности человека.
Исследование на наличие инфекции в организме представляет собой мазок из носовой или ротовой полости, выявляющий частицы COVID. Однако такой тест не выявляет жизнеспособность самого коронавируса, передает сайт "Комсомольская правда".
Пшеничная напомнила, что для профилактики и безопасности окружающих человек с положительным тестом обязан соблюдать самоизоляцию.
Ранее иммунолог рассказал о тех, кто должен получить вакцину против коронавируса в первую очередь.
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