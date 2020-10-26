Особое внимание следует уделить здоровью мальчиков

Еще в начале пандемии не раз говорили, что дети реже заражаются этой инфекцией и легче переносят вызванное ею заболевание. Однако, как оказалось, и на их организм коронавирус может воздействовать негативно.

За маленькими пациентами, которые излечились от COVID-19, нужно пристально наблюдать, посоветовала врач-педиатр. Она рассказала, что после обследования таких детей выяснилось, что у 30% из них снизились познавательные функции.

Кроме того, у мальчиков, переболевших коронавирусом, происходит серьезное изменение в развитии мужских половых клеток. А это может плохо отразиться на рождаемости будущих поколений, отметила медик, передает РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что у пациентов, переболевших коронавирусом, могут возникнуть проблемы с легкими, сердцем, а у мужчин – еще и с репродуктивной системой.

До этого в Роспотребнадзоре рассказали, сколько детей излечились от COVID-19 за первые шесть месяцев 2020 года. Почти все они, указали в ведомстве, перенесли болезнь в легкой форме.