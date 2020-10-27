Новый всплеск заболевания произойдет не в Москве и повлечет гораздо большие потери

Третья волна коронавируса в нашей стране возможна, но она нанесет удар не по двум столицам, а по регионам, причем довольно сокрушительный. Об этом предупредил директор Института медицинской паразитологии Сеченовского университета, вирусолог Александр Лукашев.

Новый виток заболеваемости не следует исключать именно в субъектах РФ, так как во многих из них не ужесточены ограничительные меры и не наработалась иммунная прослойка. В отличие от Москвы, где она сформировалась. Благодаря этому, а также соблюдению большинством жителей масочного режима и вводу жестких карантинных правил в ближайшее время вполне может произойти перелом в ситуации с COVID-19, пояснил специалист "Известиям".

В столице, которая вышла на плато, уже скоро проявится эффект от предпринимаемых усилий, очередные волны пандемии будут заметно слабее первой и второй, отметил вирусолог. А в регионах, передает его слова URA.RU, они приведут к тому, что потерь окажется гораздо больше.

Накануне, 26 октября, в России побит еще один неутешительный рекорд – по заражению коронавирусом: за сутки зафиксировано 17347 новых инфицированных. И основное их число, как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, выявлено в регионах. При этом напряженная ситуация контролируется властями.