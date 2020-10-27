За минувшие сутки жертвами коронавируса стали больше 300 человек

Ситуация с коронавирусом по-прежнему остается тревожной, причем через несколько месяцев в России снова прогнозируют рост заболеваемости. Актуальную статистику по COVID-19 на утро 27 октября опубликовал оперштаб.

За последние сутки инфекцию подхватили еще 16 550 жителей нашей страны. За все время пандемии коронавирусом заболели 1 547 774 россиян. Наибольшее число новых пациентов в Москве – 4312. 721 человек заразились COVID-19 в Санкт-Петербурге и 496 – в Московской области.

К утру вторника в России жертв коронавируса стало на 320 больше. Это новый рекорд по количеству летальных исходов в нашей стране. Всего инфекция из Китая унесла жизни 26 589 жителей нашей страны.

Тем не менее, количество выздоровевших также растет. За минувшие сутки болезнь удалось победить еще 12 844 пациентам. Полностью вылечились от COVID-19 1 158 940 россиян, сообщает оперштаб.

При этом заболеваемость коронавирусом снова вырастет в феврале-марте, предполагает заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. По ее словам, ситуация стабилизируется только к следующему лету, передает РИА "Новости".

Вирусолог Александр Лукашев уверен, что третья волна инфекции нанесет удар не по Москве и Санкт-Петербургу, а уже по другим регионам.

С 28 октября в России ужесточат меры по борьбе с коронавирусом. Так, теперь все жители страны обязаны носить маски в общественных местах. Кроме того, развлекательные заведения по ночам теперь будут закрыты.