В России ужесточили всеобщие карантинные меры из-за коронавируса

В России ужесточили всеобщие карантинные меры из-за коронавируса
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Масочный режим теперь будет действовать по всей стране

Роспотребнадзор объявил о новых правилах для всех россиян в связи с эпидемией COVID-19. Так, теперь все граждане обязаны носить маски в общественных местах, транспорте, на парковках и в лифте.

На этом ограничения не заканчиваются. В России также запретили работу общепитов, а также ночных развлекательных заведений с 23 часов до шести утра. 

Также в транспорте и в местах скопления людей, например, торговых центрах. Все эти новые правила будут действовать уже с завтрашнего дня, то есть с 28 октября. 

Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача России, опубликованном на правовом интернет-портале. 


Полина ИВАНОВА

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Гость
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Может гражданам пора запретить Роспотребнадзор?
Антимайдан
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"Запретили работу общепитов с 23 до шести часов", жрать много-вредно, а ночью тем более.
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