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Роспотребнадзор объявил о новых правилах для всех россиян в связи с эпидемией COVID-19. Так, теперь все граждане обязаны носить маски в общественных местах, транспорте, на парковках и в лифте.
На этом ограничения не заканчиваются. В России также запретили работу общепитов, а также ночных развлекательных заведений с 23 часов до шести утра.
Также в транспорте и в местах скопления людей, например, торговых центрах. Все эти новые правила будут действовать уже с завтрашнего дня, то есть с 28 октября.
Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача России, опубликованном на правовом интернет-портале.
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