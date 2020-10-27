Масочный режим теперь будет действовать по всей стране

Роспотребнадзор объявил о новых правилах для всех россиян в связи с эпидемией COVID-19. Так, теперь все граждане обязаны носить маски в общественных местах, транспорте, на парковках и в лифте.

На этом ограничения не заканчиваются. В России также запретили работу общепитов, а также ночных развлекательных заведений с 23 часов до шести утра.

Также в транспорте и в местах скопления людей, например, торговых центрах. Все эти новые правила будут действовать уже с завтрашнего дня, то есть с 28 октября.

Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача России, опубликованном на правовом интернет-портале.



