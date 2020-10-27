Массово препарат будут поставлять в последние дни ноября или в декабре

Производство второй вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" – запущено. Об этом на форуме "Здоровое общество" сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Скоро начнутся испытания препарата на 40 тысячах добровольцев, среди которых люди в возрасте от 60 лет и те, кто страдает хроническими недугами. Прививку будут делать внутримышечно, дважды по 0,5 мл, с перерывом между первой и второй не меньше 14 – 21 дня.

В последние числа ноября или декабре вакцину станут поставлять массово. В аптеки она, как пишет РИА "Новости" со слов Поповой, поступит с 1 января 2021 года.

В центре "Вектор", где была разработана вакцина от коронавируса, для производства используются шесть технологических платформ. А в мире таких десять, передает телеканал "360".

Ранее "Утро.ру" сообщало, что прививать второй вакциной можно не только пожилых людей, но и аллергиков, а также детей.

"ЭпиВакКорона" стала вторым после "Спутник V" препаратом по профилактике COVID-19. Ее зарегистрировали в середине октября. Будет и третья вакцина.