Курс рубля
- Эксперт заявил об укреплении рубля: прогноз на неделю
- Россияне переходят на расчеты наличными
- Евро опустился ниже 90 рублей
В России могут ввести дополнительные меры по борьбе с коронавирусом, если ситуация с ростом заболеваемости не улучшится. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По ее словам, сейчас важно не допустить дальнейшего увеличения числа новых пациентов. Попова напомнила россиянам о масках, перчатках и всех доступных способах защиты, передает РИА "Новости".
При этом ранее с пандемией планировали справиться буквально за три недели, напоминает URA.RU. Одержать победу должен был помочь карантин и дисциплинированность россиян.
Сегодня в России зафиксировали рекорд по числу летальных исходов за сутки. Роспотребнадзор ввел ограничения для всех жителей нашей страны. Кроме того, развлекательные заведения теперь не будут работать по ночам.
Лидер РБ увидел угрозу в продолжающихся протестах
Проблемы полуострова с водой будут только усугубляться, считают в Незалежной