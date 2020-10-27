Россиянам грозят новые ограничения

В России могут ввести дополнительные меры по борьбе с коронавирусом, если ситуация с ростом заболеваемости не улучшится. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, сейчас важно не допустить дальнейшего увеличения числа новых пациентов. Попова напомнила россиянам о масках, перчатках и всех доступных способах защиты, передает РИА "Новости".

При этом ранее с пандемией планировали справиться буквально за три недели, напоминает URA.RU. Одержать победу должен был помочь карантин и дисциплинированность россиян.

Сегодня в России зафиксировали рекорд по числу летальных исходов за сутки. Роспотребнадзор ввел ограничения для всех жителей нашей страны. Кроме того, развлекательные заведения теперь не будут работать по ночам.