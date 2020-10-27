Объяснить этот феномен до сих пор не удалось

Далеко не все люди заболевают коронавирусом – некоторые неуязвимы к инфекции даже после длительного и близкого контакта с зараженным. Об этом рассказал директор "Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера" Арег Тотолян.

Почему и с чем это связано установить ученым пока не удалось. Однако подобную тенденцию они наблюдают у некоторых групп людей довольно отчетливо.

"Есть определенная группа лиц, которые не заболевают при многократном контакте с больными, причем не просто с больными, а с больными, которые являются вирусовыделителями, это действительно так", – приводит его слова РИА "Новости".

Дополнительно специалист отметил, что подобный феномен не удалось объяснить использованием людей мер защиты и соблюдением всех предосторожностей.