Врачи обнаружили неуязвимость некоторых людей перед COVID-19

Объяснить этот феномен до сих пор не удалось

Далеко не все люди заболевают коронавирусом – некоторые неуязвимы к инфекции даже после длительного и близкого контакта с зараженным. Об этом рассказал директор "Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера" Арег Тотолян. 

Почему и с чем это связано установить ученым пока не удалось. Однако подобную тенденцию они наблюдают у некоторых групп людей довольно отчетливо. 

"Есть определенная группа лиц, которые не заболевают при многократном контакте с больными, причем не просто с больными, а с больными, которые являются вирусовыделителями, это действительно так", – приводит его слова РИА "Новости". 

Дополнительно специалист отметил, что подобный феномен не удалось объяснить использованием людей мер защиты и соблюдением всех предосторожностей. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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