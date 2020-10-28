Теперь жители страны обязаны носить средства защиты везде, где много народу

Сегодня в России вступил в силу масочный режим. Теперь он будет действовать на всей территории нашей страны

Отныне все жители должны надевать средства защиты везде, где много народу. Об этом накануне предупредил Роспотребнадзор.

Ранее глава ведомства Анна Попова предположила, что, если ситуация с ростом заболеваемости коронавирусом не улучшится. могут быть введены и дополнительные ограничительные меры. По ее мнению, это необходимо из-за риска. что ситуация ухудшится, передает RT.

До этого в ООН сделали шокирующее предупреждение. Бывший член комиссии по биологическому оружию заявил, что коронавирус создан был искусственно и пандемия – это начало третьей мировой войны