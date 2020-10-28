Свежая статистика по коронавирусу в России на 28 октября

За сутки выявлено 16 202 новых случая

Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 опубликовал свежие данные об эпидемиологической обстановке в России. За минувшие сутки положительный тест на коронавирус сдали 16 202 человека. За весь период эпидемии инфекцию подхватили 1 563 976 россиян.

По сведениям на 28 октября, за сутки от болезни излечились 12 361 житель России. Общее число выздоровевших составило 1 171 301 человек.

Имеется и печальная статистика. За последние сутки коронавирус унес жизни 346 человек. С начала пандемии от COVID-19 скончались 26 935 наших сограждан.

Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Москве. Так, за сутки коронавирус подхватили 3670 жителей столицы. На втором месте – Санкт-Петербург с 727 заразившимися. Бронза достается Московской области. Там инфекция добралась еще до 505 человек.

Пандемия COVID-19 продолжает набирать обороты, достигая антирекордов по всему миру. Многие страны вернулись к строгим ограничениям. Что касается России, то с сегодняшнего дня вступает в силу масочный режим. Средства защиты нужно будет носить везде, где много народу.

Также стало известно, что вторая вакцина от коронавируса, "ЭпиВакКорона", запущена в производство. В скором времени начнутся испытания на добровольцах.