Над Россией нависла угроза третьей волны коронавируса

Над Россией нависла угроза третьей волны коронавируса
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
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В некоторых странах новый виток пандемии уже случился

Не обойдет стороной третья волна коронавируса и Россию. Об этом рассказал член-корреспондент РАН, завлабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.

Если не предпринять усилий, новый виток пандемии будет неизбежен, как и наступление зимы, предупредил специалист.

Как именно будут проходить очередные стадии развития заболевания в нашей стране, зависит, в основном, от самих россиян. Из-за несоблюдения большинством населения карантинных правил третья волна окажется не последней, сообщил URA.RU вирусолог. 

Если люди пренебрегают требованиями не соблюдают меры безопасности, они способствуют и четвертому, и пятому витку пандемии, отметил Нетесов. 

Накануне другой эксперт заявил, что третья волна коронавируса нанесет сокрушительный удар по России. По его мнению, новый всплеск заболевания повлечет гораздо большие потери.

В среду, 28 октября, в нашей стране вступил в силу обязательный масочный режим. Теперь везде, где много народу, должны надевать средства защиты.

За последние сутки в РФ коронавирус диагностировали у 16202 жителей. Излечились 12361 человек, умерли 346 россиян.

Полина ДОРОЖКИНА

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