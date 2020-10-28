Курс рубля
- Эксперт заявил об укреплении рубля: прогноз на неделю
- Названа опасность хранения денег в долларах
- Доллар перешагнул за 78 рублей
Не обойдет стороной третья волна коронавируса и Россию. Об этом рассказал член-корреспондент РАН, завлабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.
Если не предпринять усилий, новый виток пандемии будет неизбежен, как и наступление зимы, предупредил специалист.
Как именно будут проходить очередные стадии развития заболевания в нашей стране, зависит, в основном, от самих россиян. Из-за несоблюдения большинством населения карантинных правил третья волна окажется не последней, сообщил URA.RU вирусолог.
Если люди пренебрегают требованиями не соблюдают меры безопасности, они способствуют и четвертому, и пятому витку пандемии, отметил Нетесов.
Накануне другой эксперт заявил, что третья волна коронавируса нанесет сокрушительный удар по России. По его мнению, новый всплеск заболевания повлечет гораздо большие потери.
В среду, 28 октября, в нашей стране вступил в силу обязательный масочный режим. Теперь везде, где много народу, должны надевать средства защиты.
За последние сутки в РФ коронавирус диагностировали у 16202 жителей. Излечились 12361 человек, умерли 346 россиян.
Вашингтон не допустит лидерства РФ на мировой арене
Благодаря целому комплексу благоприятных факторов у конкурентов нет шансов победить Москву