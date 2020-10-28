Путин объявил о бесплатных лекарствах для больных коронавирусом

Путин объявил о бесплатных лекарствах для больных коронавирусом
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Ситуация в некоторых регионах критическая

Владимир Путин потребовал незамедлительно выделить дополнительные средства на лекарства против коронавируса. Ими должны бесплатно обеспечить амбулаторных больных.

Также он поручил правительству дополнительно выделить 10 миллиардов рублей на средства индивидуальной защиты и тесты на коронавирус. Об этом сообщает РИА "Новости". 

Как рассказала Татьяна Голикова во время совещания с президентом страны, ситуация с коронавирусом нестабильна в 18 регионах России. Заполненность коечного фонда в пяти субъектах РФ достигает 95%. В среднем по России это значение составляет около 80%.

"Если нужно разворачивать дополнительные койки – надо разворачивать", – прокомментировал ситуацию президент. 

Минобрнауки поручили задействовать в борьбе с коронавирусом старшекурсников, преподавателей и профессоров. Также они будут участвовать в первичном звене. 

Голикова отметила, что проблемы и сбои в системе здравоохранения наблюдаются в Курганской и Омской областях. Она отметила, что в некоторых регионах запасов лекарств осталось лишь на неделю и направила главам регионов отчитаться о наличии препаратов в их субъектах страны. 

Новость дополняется

Евгения НАГОРСКАЯ

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