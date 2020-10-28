Случаи заболевания коронавирусом после прививки прокомментировали в центре Гамалеи

Итоги исследования станут известны через пару недель

Участники эксперимента с вакциной "Спутник V" могли заразиться COVID-19. Это подтвердил директор центра Гамалеи, разработавшего препарат, Александр Гинцбург. Однако он подчеркнул, что эксперимент еще не закрыт, поэтому не известно, какое средство на самом деле получали заболевшие добровольцы.

"Им могли ввести плацебо",

допустил Гинцбург в комментарии РИА "Новости". По его словам, более точные данные появятся не раньше середины ноября.

"Спутник V" стал первой в мире зарегистрированной вакциной против коронавируса. Постклинические испытания препарата стартовали 7 сентября. Добровольцам  вводят препарат дважды с перерывом в три недели. При этом четверть участников получат плацебо для чистоты эксперимента. 

Накануне в производство была запущена вторая российская вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона".

Николай ВИКТОРОВ

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