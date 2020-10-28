Отели и театры закроют: в Германии снова вводят жесткий карантин

Ограничения вступят в силу 2 ноября

Глава Германии Ангела Меркель приняла решение усилить изоляционные меры борьбы с коронавирусной напастью.

Так, с первого понедельника ноября в стране захлопнутся двери кинотеатров и театров, не будут работать спортивные залы, а также перестанут принимать постояльцев гостиницы.

Кроме того, немцам предпишут ограничить социальные контакты – будет разрешено собираться группами не более 10 человек, передает издание Reuters.

К слову, скандальная телеведущая Ксения Собчак резко осудила европейские государства, которые один за другим начинают вводить локдаун. По мнению звезды, последствия обрушения экономики будут значительно страшнее, чем сама пандемия.

Ольга ФЕДОРОВА

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