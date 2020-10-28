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Глава Германии Ангела Меркель приняла решение усилить изоляционные меры борьбы с коронавирусной напастью.
Так, с первого понедельника ноября в стране захлопнутся двери кинотеатров и театров, не будут работать спортивные залы, а также перестанут принимать постояльцев гостиницы.
Кроме того, немцам предпишут ограничить социальные контакты – будет разрешено собираться группами не более 10 человек, передает издание Reuters.
К слову, скандальная телеведущая Ксения Собчак резко осудила европейские государства, которые один за другим начинают вводить локдаун. По мнению звезды, последствия обрушения экономики будут значительно страшнее, чем сама пандемия.
Ограничения будут действовать еще месяц
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